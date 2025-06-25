Штрафів від ТЦК побільшало на понад 11 тисяч за три місяці: регіони-лідери

У 2025 році ТЦК відкрили 28 212 проваджень за порушення правил військового обліку. Від початку квітня штрафів побільшало на 11,2 тисячі.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Йдеться, що щомісяця відкривалося, в середньому, по 4,7 тисячі нових проваджень. Рекордним став квітень 2025 року — 5 682 штрафи. Лише кожне п’яте провадження було закрито цьогоріч.

За даними платформи, новий рекорд поставив Чернігівський районний ТЦК, відкривши аж 8 справ проти одного чоловіка — 5 за квітень, ще 3 — на початку червня.

Зазначається, що майже всі провадження стосуються чоловіків: наразі на жінок відкрито лише 46 проваджень, що складає 0,16% від загальної кількості. Найчастіше ТЦК відкривають провадження проти чоловіків віком від 25 до 45 років — у 82%.

За інформацією "Опендатабот", лідером за кількістю штрафів від ТЦК є Київ — 3 835 проваджень з початку року. Наслідують Дніпропетровська (2 984), Сумська (2 464), Одеська (2 438) та Харківська (2 151) області.

Усього дев’ять регіонів вже мають більше тисячі справ. У самому Києві найактивнішим став Подільський ТЦК — 1 100 проваджень лише за першу половину року.

Нагадаємо:

Станом на кінець березня за порушення правил мобілізації заблоковано рахунки приблизно 26 тисяч українців.

За три роки від початку повномасштабної накопичилось 28 960 протермінованих боргів через порушення правил військового обліку. Проте за весь час таких проваджень було більше, адже частка з них постійно закривається.