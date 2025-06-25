Кабмін пропонує збільшити видатки на 400 мільярдів: на що підуть гроші, а кому зменшать фінансування

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про внесення змін до державного бюджету на 2025 рік, який передбачає збільшення плану видатків бюджету на 397,5 млрд грн.

Відповідний документ є у розпорядженні ЕП.

Законопроєкт передбачає збільшення низки статей видатків, передусім – на оборону.

Так, пропонується збільшити фінансування:

Міністерства внутрішніх справ на 84,24 млрд грн – до 522,5 млрд грн. Зокрема, додаткове фінансування отримають Адміністрація Державної прикордонної служби (45,9 млрд грн), Національна гвардія (24,5 млрд грн), Нацполіція (13,73 млрд грн);

Міністерства у справах ветеранів – на 53,5 млн грн;

Міністерства оборони – на 338,2 млрд грн. Зокрема, на забезпечення діяльності Збройних сил України передбачено додаткові 114,48 млрд грн (з цієї статті фінансується грошове забезпечення військових), на закупівлю та ремонт техніки додаткові 194,35 млрд грн.

Також законопроєкт передбачає створення нової статті видатків – Здійснення заходів із забезпечення спеціальною технікою та обладнанням – на загальну суму 26,54 млрд грн. Після ухвалення законопроєкту загальні видатки Міністерства оборони зростуть до 1,9 трлн грн.

Міністерства освіти на 5,9 млрд грн. Зокрема, збільшується розмір субвенції місцевим бюджетам на фінансування харчування учнів (на 4,6 млрд грн).

Також передбачається нова стаття видатків – субвенція місцевим бюджетам на оновлення матеріально-технічної бази військових ліцеїв – 1,5 млрд грн. При цьому видатки за загальною програмою МОН – загальнодержавні заходи у сфері освіти – зменшаться на 191,6 млн грн.

Міністерство охорони здоров'я на 2,77 млрд грн. Зокрема, збільшаться видатки на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру.

Міністерство з питань стратегічних галузей економіки на 4,5 млрд грн (до 59,76 млрд грн);

Міністерство цифрової трансформації на 6,43 млрд грн (до 10,6 млрд грн). Зокрема, збільшаться видатки на Фонд розвитку інновацій (на 2,77 млрд грн) та створюються нові програми: виконання заходів з розвитку спеціальних інноваційних технологій (обсягом 3,5 млрд грн) та фінансування Державного агентства ПлейСіті (замість ліквідованого КРАІЛ) – нового регулятора азартних ігор.

У Міністерство розвитку громад та територій видатки збільшаться на 211 млн грн, зокрема на 240 млн грн зростуть видатки на функціонування фонду енергоефективності, проте зменшаться видатки на Державіаслужбу.

У Міністерства фінансів передбачене збільшення видатків на Держмитслужбу (на 231 млн грн), Державну податкову службу (на 182 млн грн) та на Резервний фонд (на 20 млрд грн), проте зменшення видатків на обслуговування державного боргу на 46,7 млрд грн (передусім через неплатіж держави за ВВП-варантами).

Головне управління розвідки – на 4,56 млрд грн (до 29,7 млрд грн);

Службу безпеки України – на 1,56 млрд грн (до 43,25 млрд грн);

Управління державної охорони – на 505 млн грн (до 4,4 млрд грн);

При цьому законопроєкт передбачає і урізання низки програм видатків. Найбільше – на Державну службу спеціального зв'язку та інформації України, видатки якої скоротяться на 21,2 млрд грн – до 33,8 млрд грн. Цікаво, що за даними Мінфіну, Держспецзв'язку за січень-травень цього року виконала свій план видатків на 33,78 млрд грн. Тобто, у разі ухвалення змін, служба фактично не матиме ніякого фінансування до кінця року.

Також скоротяться видатки на Міненерго – на 240 млн грн, Мінагро – на 227 млн грн, НАБУ – на 122,56 млн грн.

В цілому, враховуючи всі коригування, передбачені законопроєктом, план видатків бюджету зросте на 397,49 млрд грн – до 4,38 трлн грн.

Джерелами покриття додаткових видатків є збільшення плану зі збору податків на 147,5 млрд грн, а також плану внутрішніх запозичень – на 250 млрд грн.

Реалізація акту призведе до збільшення дефіциту державного бюджету на 3% та граничного державного боргу на 184,88 млрд грн. При чому законопроєктом передбачається можливість перевищення граничного боргу – відповідні зміни дозволять Україні використовувати кредит під заставу заморожених російських активів.

Коментуючи схвалення законопроєкту, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що за перші 5 місяців цього року уряд виділив на оборону та безпеку України майже 1 трлн грн. Це 2/3 від усього, що Україна витрачає з державного бюджету і на 34% більше коштів, якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року.

Раніше ЕП писала про те, що план видатків державного бюджету необхідно буде збільшувати, оскільки на початку року держава почала використовувати кошти, передбачені на виплату грошового забезпечення військовим наприкінці року. Іншими словами, без таких змін держава не матиме можливості фінансувати зарплати військовим вкінці поточного року.

Згодом у Міністерстві фінансів цю інформацію заперечили, зазначивши, що ризиків для фінансування грошового забезпечення немає. Проте схоже, що необхідність внесення відповідних змін все ж існує.