На Закарпатті впав міст через річку: влада влаштовує тимчасову переправу

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області

На Закарпатті на ділянці автомобільної дороги державного значення Т-07-10 Ужок — Нижні Ворота між населеними пунктами Підполоззя та Жденієво впала конструкція металевого мосту.

Про це повідомило Агентство відновлення.

Йдеться про однопролітний 34-х метровий міст 1962 року будівництва через річку Жденівка.

Останній огляд мосту було проведено навесні цього року. Стан його визначений як задовільний, видимих пошкоджень та аварійних ділянок - не було виявлено.

Причини обриву прогонової будови мосту та причетних осіб встановить слідство.

На локації вже влаштовується тимчасова переправа через річку, працює важка техніка.

В Агентстві запевняють, що до кінця 25 червня проїзд для легкового транспорту та транспорту Служб швидкого реагування буде облаштовано.

Наразі до населених пунктів сел. Жденієво, с. Збини, с. Щербовець, с. Пашківці, с. Буковель, с. Перехресний, с. Кічерний, с. Розтока рух транспорту можливий через с. Ужок.

Нагадаємо:

У 2023 році на Закарпатті обвалився міст через річку Тересва, внаслідок чого у воду впали дві автівки — дістали поранення 5 людей, зокрема двоє дітей.