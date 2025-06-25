Мобільні оператори домовилися не підіймати тарифи в роумінгу для українців у ЄС до кінця року

Українські і європейські оператори мобільного зв'язку підтвердили попередню готовність до пролонгації до кінця року спільної заяви, яка дозволяє користуватись мобільним зв’язком у роумінгу за зниженими тарифами.

Про це повідомила пресслужба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), передає "Інтерфакс-Україна".

"Українські оператори вже підтвердили свою готовність до пролонгації дії спільної заяви, усвідомлюючи її критичне значення для мільйонів українців, які вимушено перебувають за кордоном у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ на територію України.

Європейська сторона також висловила попередню готовність продовжити дію спільної заяви з липня до кінця грудня 2025 року", - йдеться у повідомленні НКЕК.

У НКЕК нагадали, що поточний термін дії спільної заяви спливає 9 липня 2025 року.

У зв'язку з цим НКЕК спільно з Єврокомісією та операторами працюють над продовженням терміну дії заяви до 31 грудня 2025 року, фактично до моменту повноцінного запровадження Roam like at home (RLAH) в Україні з 1 січня 2026 року, зазначено у повідомленні регулятора.

"Щодо тарифів, варто зазначити, що їхня кінцева вартість формується з урахуванням собівартості послуг, включно з витратами на міжоператорські розрахунки, доступ до мереж, а також особливості ринку кожної конкретної країни.

Саме тому збереження домовленостей, закладених у межах спільної заяви, є ключовим інструментом захисту споживачів від різкого зростання вартості послуг у роумінгу", - пояснили у НКЕК.

В рамках спільної заяви українські громадяни мають змогу користуватися мобільним зв’язком у роумінгу на території країн-членів ЄС за зниженими тарифами або без додаткових доплат. Це фактично наближає умови до моделі RLAH, яка діє для країн Європейського Союзу.

Нагадаємо:

Раніше віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації (Мінцифри) Михайло Федоров повідомив, що Україна може приєднатись до єдиного європейського роумінгового простору RLAH з 2026 року.

З 2022 року українці в Європі можуть користуватися тарифами українських мобільних операторів без додаткової сплати за роумінг. 10 липня 2024 року термін дії Спільної заяви був продовжений на один рік.