Новини 21 квітня: НБУ надасть держбюджету рекордну суму з прибутку, українці зменшили електроспоживання

Про що говорили сьогодні?

Про газ. Україна з 17 квітня перейшла від відбору газу з підземних сховищ газу до його закачування. Цей сезон відбору газу зі сховищ був з найнижчим рівнем за всю історію.

Про електроенергію. В Україні 21 квітня споживання електроенергії знизилось. Станом на 9:30 його рівень був на 12,6% меншим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю.

Про оборону. Міністерство оборони України спрямувало третину оборонного бюджету на технологічну зброю – БпЛА, РЕБ, ракетні технології.

Про НБУ. Національний банк України у 2025 році перерахує до державного бюджету зі свого прибутку за 2024 рік 84,2 млрд грн. Це рекордна сума.

Про бізнес-зв'язки. Дружина керівника Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна стала бізнес-партнеркою менеджерки підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа.

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