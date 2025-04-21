Україна завершила сезон відбору газу зі сховищ з найнижчим рівнем за всю історію

Україна з 17 квітня перейшла від відбору газу з підземних сховищ газу до його закачування.

Про це свідчать дані Gas Infrastructure Europe, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що сезон відбору цього разу тривав з 1 листопада, коли в сховищах було 87,04 TВт-г (8,32 млрд кубометрів), та завершився 16 квітня на рівні 7,06 TВт-г (0,68 млрд кубометрів) – найнижчому за всю історію роботи.

В останні два дні газосховища поповнилися приблизно 6,5 млн куб. м, свідчать дані GIE, які не враховують приблизно 4,6 млрд куб. м активного газу, що виконує функції буферного та відбір якого може зашкодити експлуатації газових сховищ.

GIE вказує, що цього року Україна вийшла із опалювального сезону з запасами на рівні 2,22% від максимального обсягу ПСГ, тоді як торік сезон відбору завершився 30 березня із запасами 11,12 TВт-г (3,388 млрд куб. м), або 11,12% від обсягу ПСГ.

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Нагадаємо:

Україна протягом лютого імпортувала 511,8 млн куб. м природного газу, що є найвищим місячним обсягом за 1,5 роки, з вересня 2023 року. У порівнянні з січнем обсяги імпорту газу зросли у 12 разів.

У лютому 2025 року Україна збільшила імпорт електроенергії на майже 30%, у порівнянні з січнем 2025 – до 244 тис. МВт-год.

Група "Нафтогаз" відновила половину обсягів видобутку, втрачених через ворожі атаки у лютому.