Нацбанк віддасть до держбюджету рекордну суму з прибутку

Національний банк України у 2025 році перерахує до державного бюджету зі свого прибутку за 2024 рік 84,2 млрд грн. Це рекордна сума.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що фінансовий результат Національного банку за 2024 рік становив 231 млрд грн.

Основними складовими фінансового результату Національного банку є:

чистий процентний дохід у сумі 17,6 млрд грн;

позитивна переоцінка фінансових інструментів у розмірі майже 200 млрд грн, яка є наслідком зміни офіційного валютного курсу та їх справедливої вартості. Частина цієї переоцінки – 128,6 млрд грн – є нереалізованим (попереднім) результатом від зміни офіційного валютного курсу.

Витрати Національного банку, пов’язані з виготовленням банкнот, монет та іншої продукції, витрати на утримання персоналу, адміністративні та інші витрати в 2024 році становили 8,1 млрд грн (у 2023 році – 7,0 млрд грн).

Отже, за підсумками 2024 року прибуток до розподілу НБУ 102,7 млрд грн. Ця сума частково буде спрямована в загальні резерви НБУ до досягнення ними рівня 10% від середньорічного обсягу грошово-кредитних зобов’язань (18,5 млрд грн), а решта 84,2 млрд грн – до держбюджету.

"Хоча нашою метою не є отримання прибутку, а всі зусилля ми зосереджуємо на виконанні мандата Національного банку – забезпечення цінової та фінансової стабільності, я переконаний, що ці кошти стануть вагомим внеском в посилення обороноздатності України та спроможності нашої держави протистояти ворогу.

Особливо враховуючи, що це найбільша сума, яку коли-небудь НБУ перераховував до бюджету", – сказав голова НБУ Андрій Пишний.

Нагадаємо:

У 2024 році Нацбанк перерахував до державного бюджету майже 72 млрд грн зі свого прибутку за попередній рік.