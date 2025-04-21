В Україні впало споживання електроенергії через погоду та рішення роботодавців

В Україні 21 квітня споживання електроенергії знизилось. Станом на 9:30 його рівень був на 12,6% меншим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго.

"Причина — неробочий день за рішенням окремих роботодавців. А також утримання теплої і сонячної погоди на всій території України, що зумовлює зменшення енергоспоживання із загальної мережі", - йдеться в повідомленні.

20 квітня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 32,4% нижчим, ніж максимум попередньої неділі — 13 квітня. В "Укренерго це пояснюють святковим днем та значно вищою, ніж минулого тижня, температурою повітря.

Нагадаємо:

В Україні підвищилася ефективність роботи сонячних електростанцій з настанням весни й сонячних днів, і для балансування енергосистеми українців закликають використовувати потужні електроприлади вдень.