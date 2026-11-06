На закупівлі багі для Сил оборони змогли заощадити 1,6 мільярда – Міноборони

Агенція оборонних закупівель Державного оператора тилу законтрактувала понад 2 тисячі багі для Сил оборони. Таким чином вдалось зекономити близько 1,6 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Агенція оборонних закупівель ДОТ провела спрощені закупівлі в електронній системі Prozorro і поділила їх на 11 окремих лотів.

У Міноборони пояснили, що так постачальники конкурували між собою, а Агенція вибирала найвигідніші пропозиції.

Постачальники мають передати майже весь законтрактований транспорт до грудня 2026 року.

"Наше завдання — забезпечувати військо необхідною технікою та водночас ефективно використовувати бюджетні кошти. Для цього важливо розвивати конкуренцію між постачальниками, створювати умови для участі різних виробників і отримувати найвигідніші пропозиції за результатами торгів", – зазначив тимчасово виконуючий обов'язки директора Агенції Артем Романюков.

У війську багі використовуються для:

евакуації поранених;

доставки боєприпаси, пального та спорядження;

розвідки та патрулювання;

перевезення піхоти та операторів дронів.

Нагадаємо:

Прокуратура домоглася стягнення 24 мільйонів гривень штрафних санкцій із підприємства, яке на двісті днів затягнуло поставки товарів оборонного призначення для Нацгвардії.