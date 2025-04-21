Дружина керівника Держфінмону працює з менеджеркою Фірташа – Bihus.Info

Дружина керівника Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна стала бізнес-партнеркою менеджерки підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа.

Про це йдеться в матеріалі Bihus.Info.

Наталія Проніна частково очолила компанію "Тесоро Менеджмент" ставши її співвласницею у 2024 році.

Раніше власницею фірми була Анна Сологуб, яка наразі продовжує обіймати посаду директорки.

До 2024 року Сологуб була членкинею ревізійної комісії підприємства "Рівнеазот", що належить до сфери впливу підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа. Нині, згідно з інформацією на сайті компанії, вона є членкинею аудиторського комітету.

Компанія "Тесоро Менеджмент", згідно з офіційними документами, спеціалізується на консалтингових послугах, має власний вебсайт і офіс у самому центрі Києва.

Однак, за інформацією Bihus.Info, підприємство не демонструє жодної фінансової активності, а сама Анна Сологуб стверджує, що компанія фактично не здійснює жодної діяльності.

За інформацією "Дзеркала тижня", Пронін як очільник Держфінмону повідомив Зеленському, що гроші з фондів Порошенко передавав членам своєї партії, що стало причиною введення санкцій проти пʼятого президента України.