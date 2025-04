Побачення онлайн: як застосунки змінюють романтику у світі і де шукати кохання

Дві третини закоханих пар знаходять одне одного в мобільних застосунках. Як влаштована галузь цифрового дейтингу?

Стосунки починаються зі свайпу. Якщо раніше пари знайомилися через родичів, знайомих та в навчальних закладах, то у 2024 році 350 млн людей користувалися застосунками для знайомств і понад 60% пар познайомилися онлайн.

Як зустрічалися пари з 1930 року по 2024 рік

How couples met (1930-2024) pic.twitter.com/e5FK5XOHtl — Andriy Burkov (@burkov) October 8, 2024

Один з лідерів цієї індустрії – Tinder. У 2013 році він здійснив революцію, запровадивши просту систему: свайп праворуч, якщо хтось подобається, ліворуч – якщо ні. Якщо людина теж свайпнула праворуч – можна починати спілкуватися.

Ця простота стала запорукою успіху: у 2024 році Tinder став найпопулярнішим застосунком для знайомств у світі з 60 млн користувачів щомісяця у 190 країнах. Проте не лише тіндером живе дейтинг-індустрія. Де ще шукати кохання?

Як живе та скільки заробляє індустрія

Доходи застосунків для знайомств постійно зростають і за підсумками 2024 року досягли 6,18 млрд дол. Понад половину цієї суми – 3,5 млрд дол. – частка американської Match Group, яка володіє Tinder, Hinge, OKCupid, Match.com. Ці додатки умовно безкоштовні, проте кожен має платні преміум-функції.

Глобальний дохід застосунків для знайомств у 2015-2024 роках, млрд дол.

Скільки людей користуються застосунками для знайомств

Використання застосунків для знайомств зростає. У 2024 році 364 млн людей користувалися хоча б одним застосунком, 25 млн доплачували за преміум-функції.

Три кити дейтингу

До появи Tinder найбільшим сервісом для знайомств був Badoo. З 2015 року між ними була неабияка конкуренція, проте за останні кілька років Tinder вирвався далеко вперед і наступним його потенційним конкурентом є Bumble.

Tinder

"Увага, одинаки й одиначки! Якщо ви шукаєте своє кохання, хочете почати з кимось зустрічатися або просто весело провести час – вам у Tinder!". Саме такими словами зустрічає сайт Tinder, який теж використовується для знайомств.

Проте більшість знає Tinder саме як застосунок, який допомагає знайти потенційну пару. Якщо два користувачі побачили одне одного і свайпнули праворуч, тобто виникла взаємна симпатія, то вони можуть почати спілкуватися в чаті застосунку.

Щоб визначитися, у якій бік свайпати, користувачі Tinder можуть переглядати фотографії потенційних партнера чи партнерки, коротку біографію та акаунти Spotify та Instagram, якщо вони синхронізовані із застосунком. Алгоритми Tinder зводять усе до відстані між користувачами: додаток не шукає нікого далі, ніж за 160 км, а мінімальний радіус пошуку другої половинки – один кілометр.

Цей алгоритм розробили Шон Рад (колишній гендиректор та голова правління) і Джастін Матін (ексопераційний директор). Вони познайомилися в Університеті Південної Каліфорнії і у 2012 році створили Tinder в стартап-інкубаторі Hatch Labs, яким керувала InterActiveCorp (колишня материнська компанія Match Group).

Спочатку його випробували в низці університетських кампусів США. Згодом запустили й отримали величезний успіх. До кінця 2013 року застосунок обробляв 350 млн свайпів на день або 4 тис. за секунду. До кінця 2014 року цей показник зріс до мільярда свайпів на день. Через десять років ця цифра зросла до 2 млрд.

У 2015 році безкоштовний застосунок представив преміум-модель підписки з додатковими функціями Tinder Plus, а згодом – кілька рівнів Tinder Gold і Tinder Platinum. Також можна купувати "покращення", наприклад, "супер-лайки".

Ключові показники. Дохід Tinder у 2024 році становив 1,94 млрд дол., що на 1,1% більше, ніж у 2023-му. Щомісяця ним користувалися 60 млн людей, з них 9,6 млн – підписники преміум-функцій. 60% користувачів – до 35 років, три чверті – чоловіки.

Badoo

"Друзі, чат, флірт", – анонсує сайт цього застосунку. Badoo був одним з перших застосунків нового покоління, який відмовився від плати за підбір партнерів. Користувачі могли реєструватися безкоштовно і платити за преміум-функції.

Badoo заснував у Москві російський підприємець Андрій Андрєєв у далекому 2006 році. Хоча із середини 2010-х років провідним сервісом для знайомств у світі став Tinder, Badoo досі перебуває в трійці лідерів.

Коли Tinder ставав ключовим конкурентом Badoo, Андрєєв інвестував у ще одного його конкурента – Bumble. У 2019 році ці проєкти об'єднали в холдингову компанію MagicLab, яка перед IPO у 2020 році провела ребрендинг і стала Bumble Inc. Наразі Badoo є дочірньою компанією Bumble Inc. В останній заявили, що будуть керувати обидвома платформами незалежно. Андрєєв не працює там з 2019 року.

Ключові показники. У 2024 році Badoo заробив 205 млн дол., що трохи менше, ніж у 2023-му, головним чином завдяки своїй преміум-підписці. Кількість користувачів у світі – 45 млн. Найбільшим ринком для Badoo є Бразилія.

Bumble

"Ми не тільки про побачення", – каже сайт Bumble. Проєкт називають "феміністичним" застосунком, бо перший крок там робить жінка. Чоловік просто фізично не може написати перший. Якщо протягом 24 годин після створення пари жінка не пише, то термін дії метча спливає і він зникає.

Попри суперечливість ідеї, Bumble довів, що скептики помилялися. У 2020 році він мав 100 млн користувачів і став головним конкурентом Tinder серед молоді.

Bumble створила співзасновниця Tinder Вітні Герд. Після напруженого року боротьби в суді проти Tinder щодо сексуальних домагань з боку керівника і за сумісництвом її експартнера Герд прийняла допомогу від засновника Badoo Андрєєва, щоб запустити Bumble. Тож, на жаль, російський слід є і тут. Проте застосунок приніс Герд статус наймолодшої мільярдерки у світі.

Bumble генерує дохід завдяки преміум-сервісу, у якому користувачам надається більше "свайпів" та додаткових взаємодій. У 2019 році сервіс отримав 240 млн дол. доходу, чим перевершив свій плановий показник за два роки.

Bumble також запустив BFFs (система пошуку друзів) та Bumble Bizz (професійний нетворкінговий сервіс, який є чимось середнім між знайомствами та LinkedIn). Обидві підсистеми мають кілька мільйонів активних користувачів.

У 2017 році, коли Bumble почав набирати обертів, Match Group хотіла викупити проєкт за 450 млн дол., хоча на той момент компанія оцінювалася 1 млрд дол.

У Bumble пропозицію відхилили. Після цього Match Group повернулася з пропозицією 1 млрд дол., хоча на той момент навіть не мала стільки вільних грошей. Тоді Bumble опублікував уїдливу відповідь, яка починалася зі слів "We swipe left on you", що на мові дейтингових застосунків означає "ні".

У 2019 році, після розслідування про мізогінію та секс-вечірки в лондонському офісі Badoo, Андрєєв пішов з посади генерального директора MagicLab і Вітні Герд очолила компанію. Тепер вона керує одночасно чотирма проєктами: Badoo, Bumble, Lumen і Chappy. Хоча згодом Андреєва виправдали, його сліду не залишилося в обох дейтингових сервісах, до яких він був причетний.

Ключові показники. У 2024 році Bumble отримав 866 млн дол. доходу, що на 2% більше, ніж у 2023-му. Він має 50 млн користувачів, 2,8 млн з яких підписані на преміум-функції. 46% користувачів – жінки, що більше, ніж у конкурентів.

Спробуй ще

Якщо ці сервіси не допомогли знайти кохання, можна скористатися нішевими.

Tastebuds – додаток про кохання не з першого погляду, а з першої ноти, адже цей застосунок підбирає пари за музичними смаками.

Co-op – це всесвіт знайомств для геймерів. У профілях вказуються улюблені ігри, жанри та ігрові звички.

LOVOO пропонує формат знайомств через відео-стрим у реальному часі.

FarmersOnly створений для людей, які живуть на фермах і полюбляють сільський стиль життя, або для тих, хто хотів би жити на фермі.

Veggly – застосунок для знайомств веганів, вегетаріанців та пескетаріанців (часткових вегетаріанців).

Raya вважається "секретним тіндером" для знаменитостей, інфлюенсерів, моделей, музикантів та бізнесменів. Цей застосунок має закритий доступ. Щоб туди потрапити, потрібно заповнити анкету та отримати рекомендацію від когось, хто присутній у цій спільноті або просто дуже відомий.

Для окремих спільнот

HER – застосунок, орієнтований на квір-жінок. Це не лише платформа для знайомств, а й мінісоцмережа з подіями, новинами та контентом. З мінусів – в Україні цей застосунок має обмежену базу користувачок.

Grindr запущений у 2009 році. Він став першим застосунком з геолокацією для гомосексуальних чоловіків. Grindr вважається найбільшою платформою для геїв у світі з понад 12 млн користувачів щомісяця.

Feeld спочатку називався 3nder (Tinder + threesome). Додаток орієнтується на відкриті пари, поліаморів та квір-користувачів і дозволяє створювати парні профілі.

Застосунки, (поки що) недоступні в Україні

Sapio робить акцент на інтелектуальній сумісності.

Profoundly – анонімні знайомства, фото співрозмовника можна побачити згодом.

Smell Dating фокусується на запахах. Компанія надсилає футболку, яку потрібно носити три дні і три ночі без дезодоранту і після цього повернути назад. Потім фірма надсилає зразки футболок інших людей, які слід нюхати й обирати запах, що подобається. Якщо симпатія взаємна – застосунок з’єднує цих людей.

Dig – застосунок для людей із собаками, які хочуть знайти кохання для себе і свого пса.

NUiT – застосунок, у якому метчі відбуваються на основі гороскопів, тож він підійде тим, хто захоплюється астрологією.

Vampire Passions – платформа для людей, які визначають себе як вампіри, для людей, які люблять вампірів, і навіть для мисливців на них.

Schmooze – застосунок, у якому свайпають не людей, а меми. Алгоритм вивчає почуття гумору користувача і пропонує схожих людей.

Fitness Singles – додаток для прихильників здорового способу життя.

GlutenFreeSingles – застосунок для людей, які не переносять глютен.

UniformDating зацікавить тих, хто хоче зустрічатися з військовими.

Хоча кількість платформ для знайомств підрахувати важко, у 2013 році їх, за оцінками, було понад 8 тис. Отже, знайти своє щастя зможуть усі.