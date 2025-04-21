Міноборони спрямувало третину оборонного бюджету на БпЛА, РЕБ та інші технології

Міністерство оборони України спрямувало третину оборонного бюджету на технологічну зброю.

Про це повідомила пресслужба Міноборони з посиланням на директора Департаменту політики закупівель міністерства Гліба Канєвського.

"Оборонні закупівлі сьогодні – це не лише забезпечення потреб ЗСУ. Це також потужний драйвер розвитку українського технологічного сектору, особливо в напрямах БпЛА, РЕБ, ракетних технологій", – зазначив Канєвський.

У повідомленні йдеться, що серед задач Міноборони на 2025 рік – уніфікація технічних вимог до БпЛА.

"Це дозволить сформувати єдині підходи до оцінки продукції, спростити процедури закупівель та пришвидшити ухвалення рішень. Крім того, уніфікація допоможе масштабувати надійних постачальників Міноборони", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо:

Україна взяла за ціль поставити 15 тисяч роботів на фронт у 2025 році.