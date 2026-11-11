Регулятор спростив доступ нових об’єктів генерації світла та тепла до газових мереж

Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила постанову, яка дозволить швидше підключати нові об'єкти електричної та теплової генерації до газових мереж.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Відтепер газопоршневі, газотурбінні та когенераційні установки, а також блочно-модульні котельні зможуть використовувати доступну газову потужність уже під'єднаних споживачів, якщо в мережі бракує потужності для нових приєднань.

При цьому чинні споживачі зберігають пріоритетне право на використання власної потужності. Постанова також визначає умови під'єднання, необхідні документи та порядок взаємодії з операторами газорозподільних систем.

"Це дозволить ефективніше використовувати наявну інфраструктуру, швидше вводити в роботу нові генерувальні установки та посилити надійність електро- і теплопостачання", – коментують у НКРЕКП.

Нагадаємо:

Згідно з попередніми змінами НКРЕКП, споживачі електроенергії зможуть отримувати винагороду за гнучке використання електроенергії – перенесення електроспоживання з пікових годин на періоди меншого навантаження.