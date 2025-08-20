Новини 20 серпня: наслідки атаки на Одещину, зміни до держбюджету

Про що говорили сьогодні?

Про атаку на Одещину. Російські окупанти в ніч на 20 серпня атакували безпілотниками Ізмаїльський район Одеської області – була пошкоджена припортова інфраструктура, виникла пожежа, одна людина постраждала.

У ніч проти 20 серпня російські війська здійснили нову атаку на енергетичну інфраструктуру України – постраждала газорозподільна станція в Одеській області.

Про "Укрпошту". "Укрпошта" тимчасово припинила роботу своїх відділень у Костянтинівці Донецької області.

Про держбюджет. Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету.

Про банки. Продаж державою пакетів акцій системно важливих банків "Сенс Банку" та АБ "Укргазбанку" на стабільність банківської системи не вплине.

Ексклюзив ЕП.

В Україні знову легалізують криптовалюту. Як держава регулюватиме цей ринок та якими будуть податки?

Верховна Рада визначилася, як будуть оподатковуватися операції з криптовалютою. Проте остаточну легалізацію ринку віртуальних активів можуть знову відкласти, зокрема через невизначеність щодо того, хто його регулюватиме.