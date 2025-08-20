Рада ухвалила зміни до держбюджету і забрала 8 мільярдів гривень у Києва

Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету.

Про це повідомила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.

За зміни до бюджету проголосувало 229 народних депутатів.

"Ці додаткові видатки збалансовано за рахунок скорочення інших НЕвійськових видатків на 36,7 млрд грн (з яких 33,6 млрд грн – це скорочення обслуговування державного боргу), а також переспрямування зарахування частини податку на прибуток банків з бюджету міста Києва до загального фонду державного бюджету (8 млрд грн)", – зазначила вона.

Серед основних статей, на які пропонується збільшити видатки на поповнення резервного фонду держбюджету, який отримує додаткові 25,5 млрд грн.

"Це непередбачувані військові і гуманітарні видатки, з них 8 млрд грн можуть бути спрямовані для підтримки "Укрзалізниці", – уточнила Підласа.

Додаткові 4,3 млрд грн передбачені для Мінцифри, з яких 1,4 млрд грн - нова програма Мінцифри для закупівлі спеціальної техніки, дронів та обладнання для тестування в бойових умовах і 2,8 млрд грн - гранти на розвиток виробництва у сфері defense tech.

Додаткові 4,6 млрд грн передбачені на харчування учнів початкових класів в УСІХ областях та 5-11 класів на прифронтових територіях.

Ще 3,2 млрд грн – на закупівлю лікарських засобів для лікування коштом держави пацієнтів з онкологічними захворюваннями, вірусними гепатитами, рідкісними орфанними захворюваннями, гемофілією тощо.

1,5 млрд грн – на субвенцію місцевим бюджетам для розбудови мережі військових ліцеїв, які забезпечують патріотичне виховання дітей та 1,2 млрд грн – на підтримку ветеранів війни і їхніх родин (виплата грошової допомоги і компенсації за страховими полісами.

"Окремо передбачили рішення для підтримки ВПО. Один мільярд гривень перерозподілили на будівництво нового житла або реконструкцію приміщень для проживання ВПО", – написала голова комітету.

Також передбачена можливість використання ОМСами вільних залишків коштів на рахунках для придбання житла або надання кредитів на житло для ВПО.

Нагадаємо:

Раніше бюджетний комітет рекомендував Раді ухвалити законопроект 13439-3 щодо змін до державного бюджету-2025 в другому читанні.

Також повідомлялося, що законопроєкт 13439-3 передбачає вилучення з дохідної частини столичного бюджету 10% надходжень податку на прибуток.

Раніше Підласа повідомила, що у рамках Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine Україна отримала від країн G7 $18,8 млрд, а до кінця року має отримати $39 млрд.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз отримав третій трансфер надзвичайних доходів з заморожених активів Центрального банку Росії у розмірі 1,6 млрд євро, 95% – понад 1,5 млрд – з якого буде направлено на виплату кредитів Україною.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує 65 мільярдів доларів на рік для покриття дефіциту бюджету та оборонного виробництва.