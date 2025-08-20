Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Російські дрони пошкодили припортову інфраструктуру Одещини

Андрій Муравський — 20 серпня, 09:23
Російські дрони пошкодили припортову інфраструктуру Одещини
ДСНС

Російські окупанти в ніч на 20 серпня атакували безпілотниками Ізмаїльський район Одеської області – була пошкоджена припортова інфраструктура, виникла пожежа, одна людина постраждала.

Про це пише "Українська правда".

"В ніч на 20 серпня російськими військами в умовах вторгнення та ведення війни проти України була здійснена атака безпілотними літальними апаратами (БПЛА) — дронами-камікадзе типу "Шахид" — на Ізмаїльський район", – повідомляє Ізмаїльська районна державна адміністрація.

Попри активну роботу Сил протиповітряної оборони, на жаль, є влучання. Внаслідок атаки була пошкоджена припортова інфраструктура. Виникли пожежі, які ліквідуються силами підрозділів РУ ГУ ДСНС в Одеській області.

Внаслідок атаки постраждала одна людина. Їй надається вся необхідна допомога.

Пізніше в ДСНС повідомили, що на Одещині внаслідок влучань російських дронів спалахнула масштабна пожежа на об’єкті паливно-енергетичної інфраструктури-

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що росіяни вдруге за місяць вдарили по нафтобазі азербайджанської нафтової компанії SOCAR і знищили її. Унаслідок серії прямих влучень пошкоджено всі резервуари, будівлю насосної станції тощо. Обсяг зберігання цієї нафтобази понад 16 тис. кубометрів.

війна Росія

Росія

Російські дрони пошкодили припортову інфраструктуру Одещини
Урожай гречки в Росії рухнув до мінімуму за шість років
Індія скоротила імпорт російської нафти у липні на чверть

Останні новини