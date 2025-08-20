Російські дрони пошкодили припортову інфраструктуру Одещини

Російські окупанти в ніч на 20 серпня атакували безпілотниками Ізмаїльський район Одеської області – була пошкоджена припортова інфраструктура, виникла пожежа, одна людина постраждала.

Про це пише "Українська правда".

"В ніч на 20 серпня російськими військами в умовах вторгнення та ведення війни проти України була здійснена атака безпілотними літальними апаратами (БПЛА) — дронами-камікадзе типу "Шахид" — на Ізмаїльський район", – повідомляє Ізмаїльська районна державна адміністрація.

Попри активну роботу Сил протиповітряної оборони, на жаль, є влучання. Внаслідок атаки була пошкоджена припортова інфраструктура. Виникли пожежі, які ліквідуються силами підрозділів РУ ГУ ДСНС в Одеській області.

Внаслідок атаки постраждала одна людина. Їй надається вся необхідна допомога.

Пізніше в ДСНС повідомили, що на Одещині внаслідок влучань російських дронів спалахнула масштабна пожежа на об’єкті паливно-енергетичної інфраструктури-

