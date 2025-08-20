Держава зробила ще крок до продажу акцій двох системних банків

Продаж державою пакетів акцій системно важливих банків "Сенс Банку" та АБ "Укргазбанку" на стабільність банківської системи не вплине.

Про це повідомляє Національний банк України.

"Рада з фінансової стабільності ухвалила рішення про надання висновку щодо впливу продажу пакетів акцій банків державного сектору. Одне з питань, яке обговорили учасники, – ризики щодо впливу продажу АТ "Сенс Банк" та АБ "УКРГАЗБАНК" на фінансовий стан та стабільність банківської системи", – говориться у повідомленні.

"У пункті 57 Меморандуму про економічну та фінансову політику від 19 червня 2025 року передбачено зменшення частки держави в банківському секторі шляхом підготовки пакетів акцій, що належать державі, в статутному капіталі системно важливих банків АТ "Сенс Банк" та АБ "УКРГАЗБАНК" до продажу", – нагадує НБУ..

Перший етап підготовки пакетів акцій банку до продажу розпочинається з прийняття урядом рішення про таку підготовку на основі висновку РФС, зазначає регулятор.

"Члени РФС погодилися, що продаж пакетів акцій зазначених банків не призведе до негативного впливу на фінансовий стан і стабільність банківської системи в межах визначеної ЗУ "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків» процедури продажу", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше у НБУ повідомили, що приватизація державних Укргазбанку та Сенс Банку цього року неможлива через тривалий процес підготовки, проте перспективи їхнього продажу залишаються високими.

Кабінет міністрів України наразі не розглядає приватизацію державних Ощадбанку та Укрексімбанку - другого і третього за розмірами активів банків країни, стратегія з їхнього продажу відсутня, тоді як щодо Укргазбанку та Сенс Банку, які йдуть на п'ятому та восьмому місцях, приватизацію планують, однак терміни її поки що назвати складно.

Також повідомлялося, що торік сукупний дохід десяти банків-лідерів України склав понад 267 млрд грн, що на 14% більше, ніж у 2023 році.