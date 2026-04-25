Трамп приймає покупців свого мем-коїна у «Мар-а-Лаго», тоді як монета втратила 96% вартості

Трамп збирає тримачів своєї криптовалюти у Мар-а-Лаго

Президент США Дональд Трамп має намір прийняти переможців свого другого щорічного крипто-конкурсу мем-монет у своєму клубі "Мар-а-Лаго" в Палм-Біч, штат Флорида, у суботу, запропонувавши найкращим покупцям своєї криптовалюти $TRUMP зустріч з ним.

Про це повідомляє Reuters.

Вартість токена Трампа впала на 96% порівняно з піковим значенням минулого року.

Гала-вечір відбудеться на тлі посилення уваги до криптовалютних проектів сім'ї Трампа, а лідери Демократичної партії закликають до розслідування.

297 найбільших власників токенів $TRUMP, які зареєструвалися для участі в конкурсі, відвідають захід, який Трамп назвав "найексклюзивнішою" криптовалютною та діловою конференцією у світі.

29 найкращих також відвідають "спеціальний VIP-прийом і тост шампанським" з президентом.

Цей одноденний захід є найсвіжішим прикладом того, як Трамп поєднує президентський статус із зростаючим портфелем спекулятивних криптовалютних підприємств своєї родини.

Хоча багато роздрібних покупців, які скупили токени під час їхнього запуску, втратили більшу частину своїх паперових прибутків, сім'я Трампа та пов'язані з нею організації продовжують отримувати прибуток від ширшої криптоекосистеми.

Дослідження Reuters виявило, що сім'я отримала понад 1 мільярд доларів від продажу криптоактивів, включаючи щонайменше 336 мільйонів доларів, пов'язаних із продажем мем-монет лише у першій половині 2025 року, а також потенційно ще мільярди нереалізованого прибутку.

Президент США Дональд Трамп помилував засновника найбільшої у світі криптобіржі Binance Чанпена Чжао, який був засуджений за порушення вимог щодо протидії відмиванню коштів.