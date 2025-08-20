"Укрпошта" зупиняє роботу відділень у Костянтинівці
"Укрпошта" тимчасово припинила роботу своїх відділень у Костянтинівці Донецької області.
Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський 20 серпня.
За його словами, рішення ухвалили через значну небезпеку для працівників і клієнтів на тлі погіршення безпекової ситуації в місті.
При цьому "Укрпошта" зберігає роботу у сусідніх населених пунктах: відділення у Дружківці та Олексієво-Дружківці, що розташовані за 5–7 км від Костянтинівки, продовжують обслуговувати клієнтів. Також компанія залишається присутньою у Добропіллі.
Смілянський подякував працівникам, військово-цивільній адміністрації та Збройним силам України за підтримку. Він висловив сподівання, що "Укрпошта" повернеться до Костянтинівки після стабілізації ситуації.
Нагадаємо:
В "Укрпошти" єдиний офіційний сайт — ukrposhta.ua. Назва "Пошта України" у повідомленнях із "незнайомих" номерів і будь-які зайві тире, крапки й літери в лінкові говорять про шахрайство.
Росія атакувала пересувне відділення "Укрпошти" у Нікопольському районі Дніпропетровської області та зруйнувала відділення в Одесі.