"Укрпошта" зупиняє роботу відділень у Костянтинівці

"Укрпошта" тимчасово припинила роботу своїх відділень у Костянтинівці Донецької області.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський 20 серпня.

За його словами, рішення ухвалили через значну небезпеку для працівників і клієнтів на тлі погіршення безпекової ситуації в місті.

При цьому "Укрпошта" зберігає роботу у сусідніх населених пунктах: відділення у Дружківці та Олексієво-Дружківці, що розташовані за 5–7 км від Костянтинівки, продовжують обслуговувати клієнтів. Також компанія залишається присутньою у Добропіллі.

Смілянський подякував працівникам, військово-цивільній адміністрації та Збройним силам України за підтримку. Він висловив сподівання, що "Укрпошта" повернеться до Костянтинівки після стабілізації ситуації.

В "Укрпошти" єдиний офіційний сайт — ukrposhta.ua. Назва "Пошта України" у повідомленнях із "незнайомих" номерів і будь-які зайві тире, крапки й літери в лінкові говорять про шахрайство.

Росія атакувала пересувне відділення "Укрпошти" у Нікопольському районі Дніпропетровської області та зруйнувала відділення в Одесі.