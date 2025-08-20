Росія вдруге вдарила по газовій станції в Одеській області
Getty Images
У ніч проти 20 серпня російські війська здійснили нову атаку на енергетичну інфраструктуру України.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
За його словами під час повітряного нальоту постраждала газорозподільна станція в Одеській області.
"Був підлий удар по газорозподільній станції в Одеській області", – написав він у соцмережах.
Це вже другий випадок у серпні: 6 числа росіяни вперше вдарили по компресорній станції оператора ГТС України поблизу українсько-румунського кордону.
Цієї ночі атака також була спрямована на Ізмаїльський район. За даними місцевої влади та ДСНС, внаслідок обстрілу було пошкоджено припортову інфраструктуру й об’єкт паливно-енергетичного комплексу.