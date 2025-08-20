Новости 20 августа: последствия атаки в Одесской области, изменения в госбюджете

О чем говорили сегодня?

Об атаке на Одесскую область. Российские оккупанты в ночь на 20 августа атаковали беспилотниками Измаильский район Одесской области - была повреждена припортовая инфраструктура, возник пожар, один человек пострадал.

В ночь на 20 августа российские войска совершили новую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины - пострадала газораспределительная станция в Одесской области.

Об "Укрпочте". "Укрпочта" временно прекратила работу своих отделений в Константиновке Донецкой области.

О госбюджете. Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет.

О банках. Продажа государством пакетов акций системно важных банков "Сенс Банка" и АБ "Укргазбанка" на стабильность банковской системы не повлияет.

Эксклюзив ЭП.

В Украине снова легализуют криптовалюту.Как государство будет регулировать этот рынок и какими будут налоги?

Верховная Рада определилась, как будут облагаться налогами операции с криптовалютой. Однако окончательную легализацию рынка виртуальных активов могут снова отложить, в частности из-за неопределенности относительно того, кто будет его регулировать.