Новости 20 августа: последствия атаки в Одесской области, изменения в госбюджете
О чем говорили сегодня?
Об атаке на Одесскую область. Российские оккупанты в ночь на 20 августа атаковали беспилотниками Измаильский район Одесской области - была повреждена припортовая инфраструктура, возник пожар, один человек пострадал.
В ночь на 20 августа российские войска совершили новую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины - пострадала газораспределительная станция в Одесской области.
Об "Укрпочте". "Укрпочта" временно прекратила работу своих отделений в Константиновке Донецкой области.
О госбюджете. Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет.
О банках. Продажа государством пакетов акций системно важных банков "Сенс Банка" и АБ "Укргазбанка" на стабильность банковской системы не повлияет.
Эксклюзив ЭП.
В Украине снова легализуют криптовалюту.Как государство будет регулировать этот рынок и какими будут налоги?
Верховная Рада определилась, как будут облагаться налогами операции с криптовалютой. Однако окончательную легализацию рынка виртуальных активов могут снова отложить, в частности из-за неопределенности относительно того, кто будет его регулировать.