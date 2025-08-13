Новини 13 серпня: комплексна підтримка прифронтових регіонів, дата відключення 3G в Україні

Про що говорили сьогодні?

Про зарплати. Мінімальний оклад у будівельній галузі збільшено з 6995 грн до 12142 грн згідно з галузевою угодою між Міністерством розвитку громад та територій України та Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів.

Про газ. Група Нафтогаз та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали угоду на відновлюваний кредит у розмірі 500 млн євро для закупівель газу.

Про вуглеводні. Кабінет міністрів планує оголосити новий конкурс для інвесторів на укладення угод про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах двох нафтогазових ділянок в Україні - Свічанської та Межигірської.

Про прифронтові регіони. Уряд ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів за дорученням президента.

Про інтернет. Кабмін визначив дату остаточного відключення мобільного зв’язку третього покоління (3G) – 31 грудня 2030 року.

Ексклюзиви ЕП.

За час війни бізнес переказав 3,3 мільярда дивідендів за кордон. Як це вплинуло на резерви?

За час великої війни обсяги репатріації дивідендів бізнесу за кордон становили 3,3 млрд дол. До травня 2024 року здійснювати такі операції було заборонено, а на початку серпня 2025 року Національний банк розширив можливості бізнесу сплачувати дивіденди своїм іноземним власникам.

Скільки компаній переказали дивіденди за кордон та як такі операції впливають на золото-валютний резерви України?

Американська прописка: "Київстар" міняє адресу на Nasdaq

Як відбуватиметься процес лістингу, як зміниться структура власності компанії та з чим "Київстар" іде на біржу?

Вибуховий вантаж. Чому порти перестали перевалювати добрива і до чого тут Фірташ

В Україні заборонили морський імпорт добрив через загрозу вибухів у портах, що вже призвело до логістичних збоїв і зростання цін для аграріїв. Чи вдасться знайти компроміс між безпекою та потребами аграріїв?