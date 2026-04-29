У Держстаті розповіли про збільшення середньої зарплати у березні
В Україні середня заробітна плата штатних працівників у березні 2026 року становила 30 356 гривень, що на 7,2% більше, ніж у лютому (проти 28 321 грн (+7,2%).
Про це повідомила Державна служба статистики.
Регіони з найвищим рівнем оплати праці:
- 49 381 грн – м. Київ
- 29 997 грн – Київська область.
Регіони з найнижчим рівнем оплати праці:
- 21 375 грн – Кіровоградська обл.
- 21 453 грн – Чернівецька обл.
Оплата праці за видами економічної діяльності:
- найвища – інформація та телекомунікації: 85 673 грн
- найнижча – освіта: 19 394 грн.
Нагадаємо:
В Україні середня заробітна плата штатних працівників у лютому 2026 року становила 28 321 грн, що на 1,2% більше, ніж у січні.