Півмільярда євро на закупівлі газу: "Нафтогаз" та ЄБРР підписали угоду

Андрій Муравський — 13 серпня, 11:20
Facebook Сергія Корецького

Група Нафтогаз та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали угоду на відновлюваний кредит у розмірі 500 млн євро для закупівель газу.

Про це у Facebook написав голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Це найбільший проєкт, який ЄБРР коли-небудь підписував в Україні та один з найбільших в історії банку загалом. Вперше кредит надається під гарантії ЄС та не потребуватиме державної гарантії України", – говориться у повідомленні.

"Історичне підписання я здійснив буквально в дорозі. Повертаючись з відрядження по підготовці до опалювального сезону, яке провели спільно з місцевою владою Кривого Рогу", – зазначив Корецький.

"Енергетична безпека сьогодні та енергонезалежність в майбутньому — наш стратегічний пріоритет", – додав він.

Голова правління подякував НАК команді "Нафтогаз України", уряду України – за зусилля, спрямовані на посилення спроможностей Нафтогазу, а ЄБРР – за довіру та підтримку.

"Дякую за командну роботу! Спільними зусиллями ми досягли цього результату! Це чіткий сигнал, що наші партнери розуміють масштаб загроз, які створює росія", – додав він.

Раніше повідомлялося, що група "Нафтогаз" уклала кредитну угоду з державним "Укргазбанком" на суму 4,7 мільярда гривень для закупівель газу.

Раніше повідомлялося, що за перше півріччя 2025 року підприємства Групи Нафтогаз сплатили до бюджетів усіх рівнів 44,4 млрд грн податків.

