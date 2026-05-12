Імпорт газу в Україну впав у 28 разів у квітні: найнижчий показник з грудня 2024

Імпорт газу в Україну впав у 28 разів у квітні

Україна у квітні 2026 імпортувала 29 млн куб м природного газу, в 28 разів менше, ніж у березні 2026 (789 млн куб м) та у 8 разів менше, ніж у квітні 2025 (219 млн куб м).

Про це свідчать розрахунки профільного видання ExPro.

Також це найнижче місячне значення імпорту з грудня 2024.

Як пише видання, різкий обвал обсягів імпорту пов'язаний з високими цінами на природний газ у Європі, які протягом усього березня трималися на вищому рівні, ніж в Україні.

У середньому газ у Європі (TTF) у березні торгувався на 9 євро/МВт-год дорожче, ніж на українському ринку.

Газ у Європі подорожчав після початку війни на Близькому Сході, що призвело до зупинки поставок LNG з Катару та ОАЕ. Враховуючи відносно високі запаси газу в українських сховищах, Україна може дозволити не імпортувати газ певний період.

У квітні майже весь газ надходив до "митного складу" українських підземних сховищ газу з Польщі – 23,8 млн куб м або 83% усього імпорту.

Імпорт з Польщі був відносно стабільним протягом усього місяця – 0,8 млн куб м на добу. Крім того, у період з 16 по 22 квітня здійснювався імпорт з Угорщини напряму до української ГТС – 4,8 млн куб м або 13%.

У січні-квітні 2026 Україна імпортувала 2,21 млрд куб м природного газу, в 2,1 раза більше, ніж у відповідний період 2025.

Найбільше газу надійшло з Польщі – 1,03 млрд куб м (46,8% усього імпорту), з Угорщини – 779 млн куб м (35,3%), зі Словаччини – 280 млн куб м (12,7%) та з Південного напрямку – 117 млн куб м (5,2%).

