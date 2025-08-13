Новости 13 августа: комплексная поддержка прифронтовых регионов, дата отключения 3G в Украине

О чем говорили сегодня?

О зарплатах. Минимальный оклад в строительной отрасли увеличен с 6995 грн до 12142 грн согласно отраслевому соглашению между Министерством развития общин и территорий Украины и Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов.

О газе. Группа Нафтогаз и Европейский банк реконструкции и развития подписали соглашение на возобновляемый кредит в размере 500 млн евро для закупок газа.

Об углеводородах. Кабинет министров планирует объявить новый конкурс для инвесторов на заключение соглашений о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах двух нефтегазовых участков в Украине - Свичанского и Межигорского.

О прифронтовых регионах. Правительство приняло первый пакет решений для поддержки прифронтовых регионов по поручению президента.

Об интернете. Кабмин определил дату окончательного отключения мобильной связи третьего поколения (3G) - 31 декабря 2030 года.

Эксклюзивы ЭП.

За время войны бизнес перевел 3,3 миллиарда дивидендов за границу. Как это повлияло на резервы?

За время большой войны объемы репатриации дивидендов бизнеса за границу составили 3,3 млрд долл. До мая 2024 года осуществлять такие операции было запрещено, а в начале августа 2025 года Национальный банк расширил возможности бизнеса платить дивиденды своим иностранным владельцам.

Сколько компаний перевели дивиденды за границу и как такие операции влияют на золото-валютный резервы Украины?

Американская прописка: "Киевстар" меняет адрес на Nasdaq

Как будет происходить процесс листинга, как изменится структура собственности компании и с чем "Киевстар" идет на биржу?

Взрывной груз. Почему порты перестали переваливать удобрения и при чем здесь Фирташ

В Украине запретили морской импорт удобрений из-за угрозы взрывов в портах, что уже привело к логистическим сбоям и росту цен для аграриев. Удастся ли найти компромисс между безопасностью и потребностями аграриев?