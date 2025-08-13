Уряд розробляє програму підтримки для 6,6 мільйонів українців: деталі

13 серпня уряд ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів за дорученням президента.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Ми розробляємо програму, яка охоплює 238 громад у 10 областях — це 6,6 млн українців, серед яких 3,7 млн вразливі групи населення", – заявила вона.

В основі програми лежать п'ять ключових пріоритетів: житло, безпека, люди, бізнес та здоров'я, уточнила Свириденко.

Зокрема, житло:

За програмою "єОселя" держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО та жителів прифронтових територій, а також 70% виплат по кредиту у перший рік, повідомила прем'єр-міністр.

За її словами, додатково уряд виділить 40 тис грн на оплату всіх зборів, пов'язаних з оформленням іпотеки.

Безпека:

"Будуємо укриття та захисні споруди у школах та дитсадках, закладах культури та громадських просторах", – зазначила Свириденко.

Підтримка людей:

Уряд виділяє 19 400 грн на тверде паливо кожному домогосподарству та компенсує 100 кВт електроенергії на людину щомісяця. Збільшує оплату суспільно корисних робіт на 33%.

Крім цього, за словами очільниці уряду, скасують адмінзбори та держмита - реєстрація бізнесу і майна стає безкоштовною.

Та забезпечать безоплатне харчування для учнів у прифронтових школах.

Підтримка бізнесу:

Аграрії отримають субсидію 1000 грн на кожен гектар у зонах бойових дій. Також передбачені гранти на сади та теплиці до 400 тис. грн/га з компенсацією до 80% витрат. Критично важливі підприємства зможуть бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників, повідомила Свириденко.

Охорона здоров’я:

За її словами, медзаклади в сільських і віддалених громадах отримають 20% надбавку за надання первинної допомоги. Також зростуть коефіцієнти оплати для екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, яким планується зобов'язати отримувачів субсидій та пільг витрачати ці гроші на сплату комунальних послуг.