Пакистан веде переговори з Іраном щодо транзиту більшої кількості СПГ через Ормуз

Пакистан провів переговори з Іраном щодо дозволу на транзит обмеженої кількості партій катарського скрапленого природного газу через Ормузьку протоку після того, як Катар відправив свою першу партію з початку війни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Судно Al Kharaitiyat, яке на початку цього місяця завантажилося на експортному заводі в Рас-Лаффані, вийшло з протоки і в неділю перебувало в Оманській затоці,

Судно, яке вказало Пакистан як наступний пункт призначення, судячи з даних, пройшло затвердженим Тегераном північним маршрутом, що пролягає вздовж іранського узбережжя через протоку.

Ця партія є частиною переговорів Пакистану з Іраном щодо додаткових поставок катарського СПГ через Ормузьку протоку для задоволення нагального попиту, за словами осіб, обізнаних у цій справі.

Нещодавно Пакистан вирішив не купувати дорогий СПГ на спотовому ринку, розраховуючи, що зможе отримати деякі поставки з Близького Сходу.

Речник нафтового підрозділу уряду Пакистану Зафар Аббас не відповів одразу на запит про коментар поза робочим часом. Міністерство закордонних справ Ірану також не надало коментарів.

Фактичне закриття Ормузької протоки перекрило світові поставки СПГ, що призвело до зростання цін та дефіциту в Азії. Судна продовжують стикатися з загрозами безпеці, оскільки як Іран, так і США запровадили фактичну блокаду.

Хоча рейс судна "Аль-Хараїтіят" дає обережні ознаки того, що постачання СПГ можуть відновитися, це далеко не дорівнює довоєнним рівням — приблизно три рейси на день з Перської затоки.

Катар раніше кілька разів намагався відправити вантажі через Ормуз, але танкери зрештою розверталися. Країна, яка минулого року виробляла майже п'яту частину світового обсягу СПГ, не змогла вивезти жодного СПГ з Перської затоки з початку конфлікту наприкінці лютого.

Нагадаємо:

Судно-танкер, що перевозило скраплений природний газ з Катару, судячи з усього, пройшло через Ормузьку протоку, що стало першим експортом країни з цього регіону з початку війни з Іраном наприкінці лютого 2026 року.