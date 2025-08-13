За час війни бізнес переказав 3,3 мільярда дивідендів за кордон. Як це вплинуло на резерви?

За час великої війни обсяги репатріації дивідендів бізнесу за кордон становили 3,3 млрд дол. До травня 2024 року здійснювати такі операції було заборонено, а на початку серпня 2025 року Національний банк розширив можливості бізнесу сплачувати дивіденди своїм іноземним власникам.

Скільки компаній переказали дивіденди за кордон та як такі операції впливають на золото-валютний резерви України?

Передвоєнний сплеск

До початку великої війни іноземний бізнес наростив перекази дивідендів материнським компаніям за кордон. Так, у січні 2022 року бізнес репатріював близько 100 млн дол. Натомість за 23 дні лютого 2022 року, напередодні початку великої війни, обсяги репатріації дивідендів становили 320 млн дол. Про це у відповідь на запит ЕП повідомили у Національному банку України.

24 лютого 2022 року Нацбанк ухвалив низку рішень щодо запровадження жорстких валютних обмежень та обмежень на рух капіталу. Зокрема, були заборонені транскордонні операції з переказу дивідендів.

Валютні пом'якшення

Жорстка заборона НБУ діяла понад 2 роки. Лише 13 травня 2024 року НБУ дозволив підприємствам переказ дивідендів, проте з низкою обмежень.

Так, сума переказу дивідендів не мала перевищувала еквівалент 1 млн євро на місяць. Крім цього, виплата дивідендів могла стосуватися лише періоду, що починався 1 січня 2024 року. Відтак, за 2024 рік підприємства могли переказати своїм іноземним власникам до 8 млн євро, а до серпня 2025-ого – ще 7 млн євро.

Попри це, обсяги репатріації дивідендів були доволі значними. З 13 травня і по кінець 2024 року бізнес переказав 1,6 млрд дол. дивідендів. Від початку 2025 року і по 6 серпня 2025 року обсяги репатріації дивідендів становили 1,7 млрд дол. Відтак, за трохи більше ніж рік з часу запровадження валютних пом'якшень бізнес переказав близько 3,3 млрд дол. дивідендів.

"Загалом з травня 2024 року більше 750 компаній скористалися можливістю репатріювати дивіденди", – відзначили у Нацбанку.

Вплив на резерви

Дозвіл на репатріацію дивідендів майже не вплинув на обсяги міжнародних резервів, свідчать дані НБУ. Так, у травні 2024 року, коли регулятор запровадив перший значний пакет валютних пом'якшень, резерви зменшилися з 42,4 до 39 млрд дол. Проте надалі вони коливалися близько позначок 40-44 млрд дол. Станом на 1 серпня 2025 року резерви становили 43 млрд дол.

"Водночас лібералізація не мала визначального впливу на валютний ринок та стійкість його функціонування. Загальний обсяг усіх транскордонних переказів, які ідентифікуються як такі, що пов’язані із заходами валютної лібералізації (тобто не лише з репатріацією дивідендів), становить 4-7% від загального обсягу транскордонних переказів", – зазначили в НБУ.

Там додали, що понад 40% операцій з переказів валюти (пов'язаних з лібералізацією) за кордон бізнес здійснює коштом власної валюти (тобто, не купує для цього валюту на міжбанківському ринку), через це такі операції не впливали на курс валют. У випадку переказу дивідендів, понад 50% таких операцій відбувалися коштом власної валюти бізнесу.

У Національному банку зазначають, що дозвіл на репатріацію дивідендів позитивно впливає на інвестиційний клімат держави, а також на державний бюджет (податок на репатріацію дивідендів становить 15%, проте залежно від юрисдикцій, куди переказуються кошти, його ставка може зменшуватися до 5-10%).

"Якщо немає можливості легально переказувати кошти, це в підсумку призводить до їх виведення через нелегальні канали. Тому, якби прогресу в напрямі пом’якшення обмежень не було, це призвело б лише до створення обхідних шляхів. За такого сценарію процес був би менш контрольованим та не було б позитивних ефектів для державного бюджету", – додали в НБУ.

Нова лібералізація

З 6 серпня НБУ розширив можливості для переказу дивідендів за кордон в межах нового пакета валютної лібералізації. Так, бізнесу дозволили переказувати дивіденди не лише з 2024-го, але й за 2023 рік. Ліміт на такі операції як і раніше становить 1 млн євро на місяць.

Бізнес може збільшити ліміт на переказ дивідендів на суму коштів, залучену у статутний капітал з 12 травня 2025 року від іноземних інвесторів з-за кордону. Також збільшити обсяги переказу валюти можна, задонативши гроші на потреби Сил Оборони.

"НБУ дасть змогу юридичним особам-резидентам здійснювати низку транскордонних переказів понад встановлені обмеження в межах суми, еквівалентній обсягам перерахованих ними коштів з 7 серпня 2025 року у національній чи іноземній валюті на спеціальний рахунок НБУ для збору коштів на підтримку ЗСУ", – йдеться у повідомленні регулятора.