Новини 12 лютого: інфляція вища, ніж очікував НБУ, ухвалення у першому читанні реформи АРМА

Про що говорили сьогодні?

Про електроенергію: Через зниження середньодобової температури повітря, в Україні фіксують збільшення споживання електроенергії.

Про інфляцію: Інфляція в Україні у січні 2025 року досягла 12,9% у річному вимірі і виявилася вищою за прогноз Національного банку України.

Про закупівлі: У 2024 році через Prozorro було завершено понад 134 тис. закупівель за кодом "Будівельні роботи та поточний ремонт", 96,6% з яких відбулися лише з одним учасником.

Про АРМА: Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №12374-д щодо реформування Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

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