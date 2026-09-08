У Миколаєві та Херсоні стався блекаут

У Миколаєві та в Херсонській громаді повністю зникло електропостачання.

Про це повідомили міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич та начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько

Відповідні служби вже з'ясовують причину.

У Миколаєві зупинилися трамваї. На лінії працюють тролейбуси з автономним ходом у 20 км.

У коментарях до допису Сєнкевича користувачі додали, що в Миколаєві також зупинилося водопостачання.

Сєнкевич зазначив, що опублікує деталі, щойно з'явиться більше інформації.

Шанько написав, що в разі тривалого відключення електроенергії в Херсоні цілодобово працюють Пункти незламності. Там можна зарядити мобільні пристрої, скористатися зв'язком та отримати інші базові послуги.

Оновлено о 20:20. Додано інформацію про блекаут на території Херсонської громади.

Оновлено о 20:45. Міський голова Миколаєва повідомив, що електропостачання у різних районах міста поступово відновлюється. "Це означає, що у когось електроенергія вже є, а комусь треба ще трохи зачекати", - додав він.

Нагадаємо:

Київ сформував запаси продуктів і питної води на випадок тривалих відключень електроенергії - місто зможе організувати гаряче харчування для 25 тисяч людей.