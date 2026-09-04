Росіяни атакували енергетику у чотирьох областях

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у чотирьох областях країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Мова про: Одеську, Харківську, Чернігівську та Сумську області.

"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб заживити усіх знеструмлених споживачів", – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії стабільне. Сьогодні, 4 вересня, станом на 09:30, його рівень був таким самим, як і попереднього робочого дня.

Енергетики просять перенести активне користування електроенергією на 11:00-15:00 і економити світло з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо:

Росія атакувала видобувні активи групи Нафтогаз: під ударом опинилися одразу кілька виробничих підприємств Укрнафти, на яких виникли пожежі.