Держстат: інфляція у липні зросла до 0,3%, у річному вимірі – 7,7%

Дежрстат оприлюднив дані про інфляцію в липні

Інфляція на споживчому ринку в липні 2026 року порівняно із червнем становила 0,3%, а порівняно з липнем 2025р. – 7,7%.

Про це повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Базова інфляція в річному вимірі становила 8,1%.

Найбільша місячна інфляція у липні спостерігалася в категоріях "Транспорт" (1,3%), "Алкогольні напої, тютюнові вироби" (1,5%) та "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" (1,6%).

Подорожчання транспорту пов'язане зі зростанням вартості проїзду в автодорожньмоу та залізничному пасажирському транспорті на 6,0% та 2,7% відповідно.

Зростання цін на алкоголь та тютюнові вироби майже повністю спричинене подорожчанням тютюнових виробів на 1,8%.

Причиною для зростання інфляції в категорії житла, води, електроенергії, газу та інших видів палива є підвищення тарифів на водопостачання на 31,9%, каналізацію – на 29,8%.

Натомість ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,2%. Найбільше (на 6,0% та 5,9%) подешевшали яйця та овочі. На 1,3–0,6% знизилися ціни на свинину, м'ясо птиці, продукти переробки зернових, сало.

Водночас на 1,5–0,6% зросли ціни на фрукти, рибу та продукти з риби, соняшникову олію, безалкогольні напої, молоко та молочні продукти, хліб, макаронні вироби, цукор.

Одяг і взуття подешевшали на 4,8%, зокрема, одяг – на 5,8%, взуття – на 3,5%.

Нагадаємо:

30 липня Національний банк України підвищив рівень облікової ставки з 15% до 15,5% річних.

Того ж дня голова Нацбанку Андрій Пишний сказав, що упродовж останніх місяців загальна інфляція сповільнилася, однак у другому півріччі вона пришвидшиться і повернеться до сповільнення у 2027 році.