Новости 12 февраля: инфляция выше, чем ожидал НБУ, принятие в первом чтении реформы АРМА
О чем говорили сегодня?
Об электроэнергии: Из-за снижения среднесуточной температуры воздуха, в Украине фиксируют увеличение потребления электроэнергии.
Об инфляции: Инфляция в Украине в январе 2025 года достигла 12,9% в годовом измерении и оказалась выше прогноза Национального банка Украины.
О закупках: В 2024 году через Prozorro было завершено более 134 тыс. закупок по коду "Строительные работы и текущий ремонт", 96,6% из которых состоялись только с одним участником.
Об АРМА: Верховная Рада приняла за основу законопроект №12374-д по реформированию Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).
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