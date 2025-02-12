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Минулого року майже 97% публічних закупівель на відновлення пройшли без конкуренції

Володимир Тунік-Фриз — 12 лютого, 13:00
Минулого року майже 97% публічних закупівель на відновлення пройшли без конкуренції
Getty Images

У 2024 році через Prozorro було завершено понад 134 тис. закупівель за кодом "Будівельні роботи та поточний ремонт", у який входять закупівлі відбудови. Загальна сума закупівель – 271,6 млрд грн.

Такі дані були озвучені 10 лютого на онлайн-презентації чергового моніторингу відбудови України в рамках проєкту "Контроль витрат на відновлення".

Як зазначають у повідомленні, із 134 тис закупівель 96,6% відбулися лише з одним учасником.

При цьому, за 2024 рік пройшло лише 300 закупівель сумарною вартістю 2,2 млрд грн, на які прийшли п’ять та більше учасників.

"Як і 2023-го, спостерігалось штучне заниження вартості закупівель для обходу вимог закупівельного законодавства. Наприклад, замовники провели на допорогові 190-200 тис грн майже 12 тис. закупівель, що у 27 разів більше, ніж за надпорогові 200-210 тис. грн", – йдеться у повідомленні.

Найбільші організатори та переможці
Найбільші організатори та переможці
Центр економічної стратегії, ІЕД, ГО “Технології прогресу”

Лідерами з організації закупівель у 2024 році стали ПрАТ "Укргідроенерго", яке закуповує укриття для своїх об’єктів; КП "Київський метрополітен", яке закупило будівництво лінії у групи компаній "Автострада", та Служба відновлення у декількох областях.

Найбільші закупівлі
Найбільші закупівлі
Центр економічної стратегії, ІЕД, ГО “Технології прогресу”

Найбільші тендери при цьому були: будівництво лінії Київського метрополітену на 13,8 млрд грн та будівництво захистів для Дністровської ГАЕС (дві закупівлі по 4,8 млрд грн та 4,2 млрд грн відповідно).

Prozorro фінанси держзакупівлі

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