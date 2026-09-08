Росіяни атакували енергетику у пʼяти регіонах

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у пʼяти регіонах країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Мова про: Сумську, Донецьку, Вінницьку, Запорізьку, Київську області та місто Київ.

"Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії знижується. Сьогодні, 8 вересня, станом на 09:30, його рівень був на 5,6% нижчим за попередній робочий день.

Енергетики просять перенести активне користування електроенергією на 11:00-15:00.

Нагадаємо:

Внаслідок російської атаки на столицю в ніч на 8 вересня сталися пожежі у складських приміщеннях та на території приватної школи.