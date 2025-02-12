В Україні продовжує зростати споживання електроенергії

Через зниження середньодобової температури повітря, в Україні фіксують збільшення споживання електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Сьогодні, 12 лютого, станом на 6:00, його рівень (споживання електроенергії) був на 1,4% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у вівторок. Причина — подальше зниження середньодобової температури у більшості регіонів України", – йдеться у повідомленні "Укренерго".

Добовий максимум споживання електроенергії у вівторок 11 лютого був зафіксований вранці, він був на 2,3% більшим, аніж 10 лютого.

В "Укренерго" закликають не вмикати потужні електроприлади з 15:00 до 21:00.

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У середу 12 лютого застосовуватимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу.