Рада ухвалила у першому читанні реформу АРМА

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №12374-д щодо реформування Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєктом пропонується підвищити вимоги до кандидатів на посаду голови АРМА, а також оновити конкурсну процедуру відбору. Документ пропонує призначати працівників агентства за результатами відкритого конкурсу за участі Ради громадського контролю та громадських організацій.

Документом передбачається встановлення граничного строку, у який має бути оголошений відбір управителя активом.

Крім цього, документ пропонує підвищити порогову вартість арештованого активу, перевищення якої є підставою для передання в АРМА, – з 200 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Законопроєкт також передбачає встановлення умови для передання активу в АРМА – можливість збереження його економічної вартості під час управління.

Водночас законопроєктом встановлюється процедура оцінки вартості активу до передання в АРМА та можливість внесення власником гарантійного платежу, що дозволить залишити актив у його користуванні під контролем агентства.

Народна депутатка Анастасія Радіна повідомила, що 80% арештованих активів, переданих в АРМА за ухвалами суду, не приносять дохід державі.

"Більше того, ці активи навіть не передані управителям і часом продовжують "годувати" власників-фігурантів кримінальних проваджень або корумпантів", – розповіла Радіна.

За її словами, за даними Рахункової палати, нездійснення АРМА заходів управління активами могло коштувати державі щонайменше 850 млн грн неотриманого доходу.

Голова АРМА Олена Дума закликала депутатів підтримати урядовий законопроєкт №12374, який підготовлений Міністерством юстиції та агентством, замість внесеного профільним комітетом, який, на її думку, кардинально змінює підхід до управління активами, вводить автоматизований розподіл активів та передання управління приватним виконавцям і арбітражним керівникам.

Нагадаємо:

Нацагентство з розшуку й управління активами (АРМА) не змогло скасувати заборону на продаж активів екснардепа Віктора Медведчука.