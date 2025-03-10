Новини 10 березня: Україна – найбільший світовий імпортер зброї, кінець опалювального сезону, ріст інфляції

Про що говорили сьогодні?

Про штрафи ТЦК: В Україні 9 658 проваджень через протерміновані та несплачені штрафи від ТЦК було відкрито від початку року, що майже стільки ж, як за весь 2023 рік — 10 541 провадження.

Про нелегальний бізнес: Правоохоронці викрили групу осіб, які організували роботу нелегальних процесингових центрів. Їх добовий обіг міг сягати 5 млн грн оборотних безготівкових коштів із використанням карткових рахунків дропів.

Секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко та голова земельної комісії Михайло Терентьєв узгоджували порядок денний зі "смотрящим" за Києвом Денисом Комарницьким.

Про імпорт зброї: Україна очолила список найбільших імпортерів основних видів озброєнь у світі за період 2020-2024 років. Її імпорт зріс майже у 100 разів порівняно з 2015-2019 роками.

Про опалення: 12 березня у Херсоні завершується опалювальний сезон для містян, які отримують тепло від централізованого опалення, а також для об'єктів соціально-культурної сфери. Це зумовлено температурними нормами.

У Харкові через потепління обмежили теплопостачання вдень, але вимикати опалення повністю поки не будуть.

Про інфляцію: Споживча інфляція в Україні у лютому 2025 року зросла на 0,8% порівняно з січнем, до річного рівня у розмірі 13,4%.

Про страхові виплати: З квітня потерпілі від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, а також особи, які мають на це право в разі смерті потерпілого, отримуватимуть проіндексовані страхові виплати.

Про товарообіг: Протягом січня - лютого 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $11,3 млрд, а експортували – на $6,3 млрд.