Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі, майже половину поставили США – SIPRI

Україна очолила список найбільших імпортерів основних видів озброєнь у світі за період 2020-2024 років. Її імпорт зріс майже у 100 разів порівняно з 2015-2019 роками.

Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Україна стала єдиною європейською державою у топ-10 імпортерів зброї. Водночас багато інших країн Європи також суттєво збільшили закупівлі озброєнь за останні роки.

Загалом обсяг міжнародних поставок зброї залишився на рівні попередніх періодів, але регіональна ситуація змінилася. Попит на зброю зріс у Європі та Америці, тоді як у інших частинах світу він знизився.

Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році зброю Україні постачали щонайменше 35 держав. У 2020-2024 роках країна отримала 8,8% світового імпорту озброєнь. Основними постачальниками стали США (45% поставок), Німеччина (12%) та Польща (11%).

Імпорт озброєнь європейськими членами НАТО збільшився більш ніж удвічі в період між 2015-19 і 2020-24 роками (+105%). США поставили 64 відсотки цих озброєнь, що значно більше, ніж у 2015-19 роках (52 відсотки). Іншими основними постачальниками були Франція і Південна Корея (по 6,5 відсотка), Німеччина (4,7 відсотка) і Ізраїль (3,9 відсотка).

У десятку найбільших експортерів зброї увійшли ті самі країни, що й у 2015-2019 роках. Водночас Франція (9,6% світового ринку) обійшла Росію (7,8%) та вийшла на друге місце, а Італія (4,8%) піднялася з 10-ї на 6-ту позицію.

Україна посіла 20 місце у списку експортерів, зафіксувавши падіння продажів на 72% у порівнянні з попередніми п’ятьма роками. Основними отримувачами української зброї до 2022 року були Китай (67% експорту), Індія (15%) та Пакистан (5,3%). Після початку повномасштабної війни Київ припинив експорт озброєнь.

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Нагадаємо:

У період з 2019-2023 років Україна стала найбільшим імпортером зброї в Європі, натомість російський експорт озброєнь за аналогічний період скоротився на 53%.

Імпорт зброї Україною за останні 5 років зріс на 6633%.