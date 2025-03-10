У Херсоні завершується опалювальний сезон, у Харкові обмежили теплопостачання

12 березня у Херсоні завершується опалювальний сезон для містян, які отримують тепло від централізованого опалення, а також для об'єктів соціально-культурної сфери. Це зумовлено температурними нормами.

Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, для мешканців будинків і квартир, обладнаних системами індивідуального опалення, опалювальний період завершиться 30 квітня.

Водночас, як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехо, у місті через потепління обмежили теплопостачання вдень, але вимикати опалення повністю поки не будуть.

"Це потепління – тимчасове. За прогнозами, наступного тижня знову очікуються мінусові температури, тому повне вимкнення опалення зараз є недоцільним. Проте ми вже перейшли на дискретний режим роботи котелень – простими словами, це означає, що вдень, коли на вулиці тепліше, ми прикручуємо подачу тепла у будинках, а вночі, навпаки, додаємо", – зазначив він.

За словами мера, обмеження теплопостачання дають змогу економити газ.

"Такий підхід не дає квартирам охолонути та водночас дозволяє економити ресурси. Зокрема, станом на сьогодні нам вдалося зменшити витрати газу на 20%", – зауважив Терехов.

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