Українці не поспішають сплачувати штрафи ТЦК

В Україні 9 658 проваджень через протерміновані та несплачені штрафи від ТЦК було відкрито від початку року, що майже стільки ж, як за весь 2023 рік — 10 541 провадження.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Зазначається, що українці не поспішають сплачувати штрафи. Так, 23% проваджень, відкритих у 2023 році, досі не сплачені. Серед торішніх боргів за штрафи ТЦК не сплачено 52%.

Найбільш активно цьогоріч штрафують українців у таких регіонах:

- Дніпропетровщина — 1 053 проваджень

- Київ — 1 003

- Полтавщина — 916.

Майже половину від протермінованих штрафів цьогоріч виписали українцям у віці 25-35 років.

Нагадаємо:

Українці накопичили понад 164 тисячі нових боргів з грудня 2024 року до березня 2025 року – це період відновлення держреєстрів після масштабної кібератаки РФ.