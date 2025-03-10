Новости 10 марта: Украина - крупнейший мировой импортер оружия, конец отопительного сезона, рост инфляции

О чем говорили сегодня?

О штрафах ТЦК: В Украине 9 658 производств из-за просроченных и неуплаченных штрафов от ТЦК было открыто с начала года, что почти столько же, как за весь 2023 год - 10 541 производство.

О нелегальном бизнесе: Правоохранители разоблачили группу лиц, которые организовали работу нелегальных процессинговых центров. Их суточный оборот мог достигать 5 млн грн оборотных безналичных средств с использованием карточных счетов дропов.

Секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко и председатель земельной комиссии Михаил Терентьев согласовывали повестку дня со "смотрящим" за Киевом Денисом Комарницким.

Об импорте оружия: Украина возглавила список крупнейших импортеров основных видов вооружений в мире за период 2020-2024 годов. Ее импорт вырос почти в 100 раз по сравнению с 2015-2019 годами.

Об отоплении: 12 марта в Херсоне завершается отопительный сезон для горожан, которые получают тепло от централизованного отопления, а также для объектов социально-культурной сферы. Это обусловлено температурными нормами.

В Харькове из-за потепления ограничили теплоснабжение днем, но выключать отопление полностью пока не будут.

Об инфляции: Потребительская инфляция в Украине в феврале 2025 года выросла на 0,8% по сравнению с январем, до годового уровня в размере 13,4%.

О страховых выплатах: С апреля пострадавшие от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также лица, имеющие на это право в случае смерти потерпевшего, будут получать проиндексированные страховые выплаты.

О товарообороте: В течение января - февраля 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $11,3 млрд, а экспортировали - на $6,3 млрд.