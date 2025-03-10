Імпорт товарів в Україну майже вдвічі перевищив експорт: підсумки січня-лютого

Протягом січня - лютого 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $11,3 млрд, а експортували – на $6,3 млрд.

Про це повідомляє Державна митна служба.

За даними митниці, країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $2,6 млрд, Польща — $1 млрд і Німеччина — $841 млн.

Експортували з України найбільше до Польщі — на $714 млн, Іспанії — на $464 млн, Італії — на $449 млн.

У загальних обсягах ввезених у січні-лютому товарів 67% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $4,3 млрд (26,3 млрд грн митних платежів сплачено до бюджету);

продукція хімічної промисловості — $2 млрд (15,8 млрд грн);

паливно-енергетичні — $1,4 млрд (26,8 млрд грн).

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $3,7 млрд;

метали та вироби з них — $624 млн;

машини, устаткування та транспорт — $568 млн.

Нагадаємо:

Товарообіг України в 2024 році зріс на 13% у порівнянні з 2023 роком, досягнувши 112,3 млрд дол (у 2023 році – 99,4 млрд дол, у 2022 році – 99,7 млрд дол).