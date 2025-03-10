Секретар Київради узгоджував голосування з Комарницьким – Bihus.info

Секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко та голова земельної комісії Михайло Терентьєв узгоджували порядок денний зі "смотрящим" за Києвом Денисом Комарницьким.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.info.

Згідно з оприлюдненими записами, Комарницький, Терентьєв та Бондаренко вирішували, які питання потрібно проголосувати на сесії Київради відносно забудовників.

Зокрема, наприклад, щодо Вагіфа Алієва та "Галнафтогаз" (ОККО).

У розслідуванні також йдеться, що Комарницький інструктував, як орієнтуватись в хабарях за голосування в Київській міській раді.

Розслідувачі розповіли, що Комарницький має сильний вплив і в КМДА, і у Київраді.

"На рівні фракцій це виглядає приблизно так: Батьківщина – під козирок, з УДАРом десь така сама історія, Єдність – ситуативний любимий партнер, Слуга народу – ситуативний не дуже любимий партнер, з ЄС є проблеми, бо у них свої проблеми й порядок денний, Голос – не згадується", – йдеться у розслідуванні.

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Нагадаємо:

НАБУ підозрює колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького, заступника голови КМДА Петра Оленича, голову земельної комісії Михайло Терентьєва у ймовірних корупційних схемих у земельній сфері у 2023-2024 роках.

Слідство вважає, що Комарницький за допомогою заступника голови КМДА та голови земельної комісії організував схему незаконного заволодіння землею в Києві, що полягала у реєстрації неіснуючих будівель на перспективних земельних ділянках, щоб отримати їх в обхід процедури торгів. В результаті з власності територіальної громади Києва незаконно було виведено землю у центрі міста вартістю 11,6 млн грн.

"Зі своїх посад у КМДА будуть звільнені: заступник голови КМДА Петро Оленич, заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов, заступник керівника КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта. Депутат Київради, голова Земельної комісії Михайло Терентьєв має скласти депутатські повноваження", – нещодавно заявляв міський голова Києва Віталій Кличко.