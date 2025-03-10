З квітня українці отримуватимуть проіндексовані страхові виплати: кого це стосуватиметься

З квітня потерпілі від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, а також особи, які мають на це право в разі смерті потерпілого, отримуватимуть проіндексовані страхові виплати.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Зазначається, що з 1 березня ці виплати перераховано на коефіцієнт 1,115.

Величина підвищення щомісячної виплати визначається індивідуально залежно від розміру призначеної страхової виплати.

В Пенсійному фонді підкреслили, що максимальний розмір збільшення після перерахування страхової виплати – 1 500 гривень.

Нагадаємо:

З 1 березня в Україні пройшла переіндексація пенсій. Завдяки цьому для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5%.