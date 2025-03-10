Інфляція в Україні продовжує зростати: що подорожчало найбільше

Споживча інфляція в Україні у лютому 2025 року зросла на 0,8% порівняно з січнем, до річного рівня у розмірі 13,4%.

Про це повідомляє Держстат.

Базова інфляція в лютому 2025 роком порівняно із січнем 2025 роком становила 0,7%, а з початку року – 2,0%.

В лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%. Найбільше (на 3,5% та 3,4%) подорожчали яйця та соняшникова олія.

На 1,9–0,6% зросли ціни на макаронні вироби, фрукти, масло, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, молоко та молочні продукти, овочі, хліб, м’ясо та м’ясопродукти.

Водночас на 0,4% подешевшав цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,3%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,0%, повідомляє служба статистики.

Одяг і взуття подешевшали на 3,1%, зокрема, одяг – на 3,4%, взуття – на 2,7%.

Ціни на транспорт зросли на 0,6% в основному через подорожчання палива та мастил і проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 1,1%. Водночас на 0,9% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Нагадаємо:

На початку 2025 року споживча інфляція в Україні продовжила зростати. У січні вона пришвидшилася до 12,9% у річному вимірі, а в лютому, за попередніми оцінками, також зросла.