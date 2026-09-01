Новини 1 вересня: Україна затягує паски

Про атаки на РФ: у РФ після атаки дронів фіксується пожежа в порту Усть-Луга поблизу Санкт-Петербурга.

Про Китай: американська North American Blue Energy Partners (NABEP) отримає контроль над низкою нафтових родовищ Венесуели, які раніше експлуатували п'ять китайських компаній та одна російська.

Про санкції: міністр фінансів США Скотт Бессент заявив російському колезі Антону Сілуанову, що Москва не отримає економічних послаблень або домовленостей з інших питань, доки не завершить війну проти України.

Про зростання цін: перебудова логістики після російських ударів по продовольчих складах може підвищити ціни на продукти максимум на 2,5%.

Про Микитася: САП заявила, що майновий стан екснардепа Максима Микитася дозволяв йому профінансувати два роки навчання та проживання доньки колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої у Нью-Йорку на суму понад 10 млн грн.

Про бюджет: прем'єр-міністр Сергій Корецький анонсував, що уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони.

Україні вже найближчим часом доведеться піти на жорстке скорочення видатків бюджету: за 8 місяців держбюджет недоотримав до плану 33,1 мільярда гривень, і при цьому парламент провалив голосування за закони-умови траншів макрофінансової допомоги.

Про закони: Рада відхилила законопроєкт, який має змінити правила оподаткування товарів з іноземних маркетплейсів у разі поштових відправлень вартістю до 150 євро.

Про Федорова: генеральний директор Palantir Алекс Карп стане першим великим інвестором у нову компанію з оборонних технологій, засновану ексміністром оборони Михайлом Федоровим.

Ексклюзиви ЕП:

І цілого ВВП замало. Україна отримала від партнерів 200 мільярдів доларів, але цього не достатньо

Міжнародне фінансування, яке Україна отримала від партнерів, починаючи з 24 лютого 2022 року, сягнуло обсягу ВВП країни у довоєнному 2021 році. Загалом за цей час Україна залучила майже 200 млрд дол. на фінансування цивільних видатків бюджету, а віднедавна – ще й на закупівлю озброєння.