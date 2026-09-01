Мінфін США відмовив РФ в економічних послабленнях до завершення війни – Reuters

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив російському колезі Антону Сілуанову, що Москва не отримає економічних послаблень або домовленостей з інших питань, доки не завершить війну проти України.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на співрозмовника, обізнаного з перебігом зустрічі.

Міністри провели двосторонні переговори на полях зустрічі керівників фінансових відомств країн G20 в американському Ешвіллі.

Коли Сілуанов спробував обговорити сфери спільних інтересів, Бессент перервав його словами: "Нічого неможливо, доки війна не закінчиться", розповів співрозмовник агентства.

Американський посадовець раніше повідомив Reuters, що зустріч мала стосуватися мирного плану президента США Дональда Трампа для України. Російський Мінфін заявив, що сторони обговорювали фінансову співпрацю в межах G20.

Це була перша очна участь Сілуанова в зустрічі G20 після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його повернення обурило європейських посадовців, які працюють над новими санкціями проти Москви.

США запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній у жовтні 2025 року. Після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану Вашингтон видав ліцензії на продаж російської нафти, яка перебувала на танкерах, щоб збільшити пропозицію на світовому ринку.

Нагадаємо:

У лютому США вже заявляли про готовність зняти санкції з російської нафти після завершення війни проти України.

У квітні американські сенатори закликали не продовжувати виняток із санкцій для російської нафти.