Після тривалої стагнації економіка Німеччини відновлюється – ЗМІ

Після тривалої стагнації економіка Німеччини відновлюється: завдяки експорту та державним видаткам на інфраструктуру і оборону ВВП зростає три квартали поспіль, але залишаються фактори, які негативно впливають на економічну активність.

Про це пише Bloomberg.

У другому кварталі економіка Німеччини зросла швидше, ніж очікуваорся: торгівля допомогла їй підтримати довгоочікуване відновлення.

Валовий внутрішній продукт зріс на 0,3% між квітнем і червнем, що більше за попередню оцінку, яка показувала 0,2% зростання. Чистий експорт став рушійною силою, зростаючи на 0,2%, говориться у повідомленні.

В інших сферах приватне споживання та державні витрати зросли на 0,1%, тоді як капітальні інвестиції несподівано знизилися на 0,2%, повідомило статистичне управління.

"Динаміка зростання німецької економіки, що спостерігається з початку року, зберігається. Як і в першому кварталі, це зростання було зумовлене насамперед високими показниками експорту", — заявила Рут Бранд, голова Федерального статистичного управління.

"Після тривалої стагнації Німеччина, здається, нарешті вступає на шлях економічного відновлення. Вперше з моменту закінчення пандемії ВВП зріс три квартали поспіль, а показник зростання за січень–березень було переглянуто у бік збільшення до 0,4%", – пише Bloomberg.

Окрім експорту, підйом відбувається завдяки державним видаткам на інфраструктуру та оборону. Коаліція канцлера Фрідріха Мерца також оголосила про реформи в сферах оподаткування, пенсійного забезпечення та бюрократії, сподіваючись стимулювати зростання шляхом залучення інвестицій, говориться у публікації.

Однак вищі ціни на енергоносії та триваючі бойові дії на Близькому Сході продовжують чинити тиск, зазначає агенство. За даними Bundesbank, рекордно низький рівень води в річці Рейн також негативно впливає на економічну активність.

Економісти KfW, німецького державного банку розвитку, підвищили свої прогнози зростання на 2026 рік з 0,7% до 1,1%, хоча й застерегли, що проблеми з Рейном зупинять динаміку зростання у третьому кварталі.

"Ми бачимо світло в кінці тунелю. Є обґрунтована надія, що промислове виробництво в майбутньому помітно пожвавиться — не тільки, але й завдяки фіскальним стимулам", — сказав Дірк Шумахер, головний економіст KfW.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що найбільші німецькі біржові компанії у другому кварталі скоротили десятки тисяч робочих місць, але при цьому встановили рекорди за оборотом і прибутком, також зросли прибутки оборонних компаній та банках, тоді як автопром – у крутому піке.

Раніше повідомлялося, що німецький автогігант BMW AG пропонує тисячам своїх працівників у Німеччині добровільні компенсаційні пакети, оскільки автовиробник намагається оптимізувати свою структуру, щоб ефективніше конкурувати з китайськими суперниками.

Раніше акції німецьких оборонних компаній впали після повідомлення про те, що Німеччина відмовиться від планів побудувати шість військових кораблів, що стало б її найбільшим замовленням з часів Другої світової війни.